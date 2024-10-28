Зеленський подав до Ради законопроєкти про подовження мобілізації та воєнного стану

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти щодо подовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

Законопроєкти №12151 та №12152 з'явилися на сайті Ради вранці 28 жовтня.

Зеленський пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію, термін дії яких спливає 10 листопада, ще на 90 діб – до 7 лютого 2025 року.

Нагадаємо, експерти розповіли ТСН.ua, якими можуть бути найближчі сценарії мобілізації в Україні.

Воєнний стан: які права мають люди у формі та як діяти українцям | Юрист Ростислав Кравець