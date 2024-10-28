Зеленський подав до Ради законопроєкти про подовження мобілізації та воєнного стану

Термін дії воєнного стану та мобілізації спливає 10 листопада.
Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти щодо подовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.
Законопроєкти №12151 та №12152 з'явилися на сайті Ради вранці 28 жовтня.
Зеленський пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію, термін дії яких спливає 10 листопада, ще на 90 діб – до 7 лютого 2025 року.
Нагадаємо, експерти розповіли ТСН.ua, якими можуть бути найближчі сценарії мобілізації в Україні.
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