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Зеленський подав до Ради законопроєкти про подовження мобілізації та воєнного стану

Зеленський подав до Ради законопроєкти про подовження мобілізації та воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Термін дії воєнного стану та мобілізації спливає 10 листопада.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти щодо подовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

Законопроєкти №12151 та №12152 з'явилися на сайті Ради вранці 28 жовтня.

Зеленський пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію, термін дії яких спливає 10 листопада, ще на 90 діб – до 7 лютого 2025 року.

Нагадаємо, експерти розповіли ТСН.ua, якими можуть бути найближчі сценарії мобілізації в Україні.

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