Зеленський поділився очікуваннями від співпраці з новим німецьким урядом

Президент насамперед сподівається на продовження допомоги від Німеччини в реалізації заходів з економічної безпеки для України у зв’язку із “Північним потоком-2”.

Президент України Володимир Зеленський назвав пріоритетними напрямками співпраці із урядом Німеччини, який невдовзі очолить соціал-демократ Олаф Шольц, практичну реалізацію заходів щодо енергетичної безпеки та вступу України до ЄС.

Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань президенту України" 26 листопада.

Президент Зеленський нагадав, що під час останнього саміту в нормандському форматі, який відбувся у Парижі у грудні 2019 року, було досягнуто відповідних домовленостей за сприяння уряду Ангели Меркель.

“Тоді ми домовилися з Росією. Я вдячний всім сторонам, Німеччина зіграла важливу роль. Я б хотів, щоб ми могли розраховувати на цю допомогу. Я б хотів, щоб "Північний потік-2" був не просто зброєю Росії, чи бізнесом деяких країн. Для нас це велика трагедія”, - сказав президент.

Глава держави наголосив, що гарантувати енергетичну безпеку України без допомоги німецьких союзників буде складно.

Окрім того, Зеленський висловив сподівання, що новий німецький уряд буде активніше сприяти тому, щоб Україна отримала членство в ЄС.

“Я б дуже хотів, щоб новий канцлер ФРН був більш чітким щодо членства України в Євросоюзі і не боявся зворотної реакції держав, які проти цього”, - сказав він, зауваживши, що близько не знайомий з Олафом Шольцем, але висловив впевненість у тому, що стосунки між ними складуться гарні.

Глава української держави також висловив задоволення тим, що співголова німецької партії зелених Роберт Габек увійде до уряду як міністр економіки.

"Я дуже радий, що він ввійшов в уряд. У нас було декілька зустрічей, у нас співпадають погляди щодо відносин між нашими країнами. Я вірю, що він нам допоможе. І питання не тільки в тому, що у нас співпадають думки щодо Північного потоку-2. Питання не тільки і трубі, але й в загрозах через Північний потік-2. У нас гарне розуміння кроків, спрямованих на безпеку України та Європи, та майбутнє України поруч з європейськими державами”, - наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також повідомив, що вчора, 25 листопада, він мав розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка невдовзі має залишити посаду. Вона сказала Президенту України, що політика Німеччини щодо України буде незмінною.

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