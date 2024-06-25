Зеленський подовжив санкції щодо бізнесменів Фірташа і Фукса

Також обмеження стосуються низки підприємств в РФ.

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про подовження санкцій стосовно 390 фізичних і 366 юридичних осіб терміном ще на десять років.

На офіційному сайті президент оприлюднено указ.

Зокрема, ці обмеження стосуються бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа, а також російських високопосадовців і олігархів, серед яких керівник правління "Газпрому" Олексій Міллер, голова правління банку "ВТБ" Андрій Костін. У переліку опинилися колишній ватажок угруповання "ДНР" Ігор Гіркін, ексочільник угруповання "ДНРівців" Павло Губарєв, колишній керівник угруповання "ЛНР" Ігор Плотницький.

Серед юридичних осіб під продовження санкцій потрапили низка підприємств на території Росії і на окупованих нею територіях України.

Обмеження стосуються блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистських ресурсів. Зокрема, проти "НТВ Плюс","Перший канал. Всесвітня мережа", "Звезда","Рен ТВ", а також газет "Известия", "Московский комсомолец".

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