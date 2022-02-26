Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина заборонила прохід у Чорне море для кораблів РФ

Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина заборонила прохід у Чорне море для кораблів РФ

Президент зазначив, що така заборона є вкрай важливою.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку територіальної цілісності України та заборону на прохід російський військових кораблів Чорним морем.

Про це 26 лютого під час свого відеозвернення сказав президент Зеленський.

"Подякував нашому другу Ердогану за незмінну підтримку нашої незалежності та територіальної цілісності. Погодились з ним, що сьогодні вкрай важливою є заборона на прохід російських військових кораблів у Чорному морі", - сказав президент.