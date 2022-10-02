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Зеленський подякував країнам Центральної та Східної Європи за підтримку членства України у НАТО

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Зеленський подякував країнам Центральної та Східної Європи за підтримку членства України у НАТО

Фото: Офіс президента України

Український президент відмітив 8 глав держав.

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку країнам Центральної та Східної Європи за підтримку членства України у НАТО й засудження спроби РФ анексувати території нашої держави.

Про це український глава написав у Twitter. 

"Щиро вдячний нашим добрим сусідам - країнам Центральної та Східної Європи - за підтримку членства України у НАТО й засудження спроби РФ анексувати території України", - написав Зеленський.

Він також відмитив президента Естонії Алара Каріса, президента Латвії Егілса Левітса, главу Литви Ґітанаса Науседу, подякував президенту Північної Македонії Стево Пендаровському, Анджею Дуді - польському главі, Клаусу Йоганнісу - румунському президенту, Зузані Чапутовій - президентці Словаччини та Мілошу Земану - президенту Чехії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Після підписання президентом Росії Володимиром Путіним документів про приєднання до РФ окупованих територій України низка країн виголосили свій осуд цього рішення та свою незгоду.

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Дата публікації
Перегляди
572
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