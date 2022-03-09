Зеленський подякував Польщі за готовність надати літаки і закликав негайно вирішити питання поставки

Президент України наголосив, що це питання людських життів, адже у країні війна.

Президент України Володимир Зеленський подякував владі Польщі за готовність надати Україні бойові літаки і закликав відповідальні сторони якнайшвидше вирішити питання їхньої поставки до України.

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"Ми вдячні Польщі за альтернативу – за готовність надати Україні бойові літаки. Питання – в логістиці. По суті, технічне питання. Його треба вирішувати! Негайно", - сказав сьогодні, 9 березня, президент під час свого відеозвернення.

За його словами, вже є офіційне рішення Польщі передати літаки на американську базу і українська влада має підтвердження, що домовленість американської сторони з Польщею – досягнута.

"Але при цьому чуємо, що пропозиція Польщі нібито необгрунтована. І це кажуть у Вашингтоні. Тож коли буде рішення? Послухайте: у нас війна! Це ж не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо – вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, а відправте нам літаки", - закликав відповідальні сторони президент України.

Нагадаємо, Міністерство оборони США проведе додаткові консультації з польським урядом та союзниками з НАТО щодо пропозиції Польщі про передачу на безоплатній основі в розпорядження американського уряду винищувачів МіГ-29, які в свою чергу могли б бути передані Збройним силам України.