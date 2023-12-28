Зеленський подякував США за військову допомогу: скільки пакетів і на яку суму було надано за 2023 рік

За 2023 рік США надали Україні 34 пакети військової допомоги на загальну суму понад 24 мільярди доларів. Український головнокомандувач подякував за це країні, лідерам та народу.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в X (Twitter).

"Дякую Президенту Джо Байдену, Конгресу й американському народу за оголошений учора пакет військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів. Додаткові ракети та компоненти для протиповітряної оборони, протитанкова зброя, боєприпаси, засоби розмінування й інше обладнання задовольнять найнагальніші потреби України", – зазначив він.

Критично важлива допомога

За словами президента, лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі. Так, протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. Нашим бійцям передали Patriot, Abrams, бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання. Крім того, було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16.

"Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку. Щоб захистити свободу й безпеку не лише в Україні та Європі, але й у Сполучених Штатах, ми маємо і надалі якомога сильніше та рішучіше протидіяти російській агресії", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, США нададуть Україні допомогу на суму 250 мільйонів доларів. Цей пакет включає додаткові системи ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання.

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