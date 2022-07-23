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Зеленський подякував Токаєву за підтримку територіальної цілісності України

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Зеленський подякував Токаєву за підтримку територіальної цілісності України

Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану.

Президент України Володимир Зеленський та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорили телефоном проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації.  

Про це президент України повідомив у Twitter.

Зеленський подякував Токаєву за невизнання псевдореспублік "Л/ДНР".

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. ЛНР, ДНР. Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, після відмови Токаєва визнавати "ЛДНР" Росія припинила відвантаження казахстанської нафти.

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