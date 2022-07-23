Зеленський подякував Токаєву за підтримку територіальної цілісності України

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану.
Президент України Володимир Зеленський та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорили телефоном проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації.
Про це президент України повідомив у Twitter.
Зеленський подякував Токаєву за невизнання псевдореспублік "Л/ДНР".
"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. ЛНР, ДНР. Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, після відмови Токаєва визнавати "ЛДНР" Росія припинила відвантаження казахстанської нафти.
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