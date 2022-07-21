Зеленський подякував за підтримку Укриїни прем’єр-міністру Італії, який подав у відставку

Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку України прем'єр-міністру Італії Маріо Драґі, який подав у відставку.

"Щиро вдячний Маріо Драґі за непорушну підтримку в боротьбі з агресією РФ і в захисті спільних європейських цінностей – демократії та свободи. Працюватимемо й надалі над зміцненням українсько-італійської співпраці. Переконаний, що активна підтримка народом Італії народуУкраїни триватиме", - йдеться у повідомленні глави держави у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вдруге подав у відставку з посади голови уряду попри те, що напередодні Сенат висловив йому довіру.

До слова, раніше очільник МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив, що криза в країні, спровокована можливою відставкою прем’єр-міністра Маріо Драґі, може завадити повноцінно допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії. Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву МЗС Італії і наголосив, що внутрішньополітична боротьба в західних країнах не має відбитися на постачаннях зброї до України.

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