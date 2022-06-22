Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністеркою Швеції і запросив відвідати Україну

Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністеркою Швеції і запросив відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон.

Глава держави запросив очільницю шведського уряду відвідати Україну, а також подякував Андерссон за намір приєднатися до відновлення України.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Обговорив перспективи з Магдаленою Андерссон. Отримав підтвердження підтримки Швецією нашої держави на саміті", - написав глава держави.

Зеленський також подякував Андерссон за намір приєднатися до відновлення України та запросив прем'єрку Швеції відвідати Україну.

Своєю чергою, Андерссон у Twitter зазначила, що під час розмови з Зеленським ішлося також і про військову допомогу Україні.

"Сьогодні парламент Швеції схвалив подальшу військову підтримку України", - зазначила очільниця шведського уряду.

Нагадаємо, Зеленський виступив у телеефірах відразу 15 країн напередодні саміту ЄС.

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