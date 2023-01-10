Зеленський поговорив телефоном з президентом Євроради та розповів про потреби України в озброєнні

Володимир Зеленський поінформував президента Європейської ради Шарля Мішеля про потреби України в озброєнні.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 10 січня, у телефонній розмові поінформував президента Європейської ради Шарля Мішеля про потреби України в озброєнні.

Про це президент України написав у Telegram.

"Під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні", - йдеться у повідомленні.

"Домовилися про спільні зусилля для реалізації формули миру. Обговорили очікування від майбутнього Саміту Україна – ЄС", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський закликав світ надати необхідну зброю, щоб дати дати відсіч Росії, яка постійно атакує мирні міста України та цивільне населення.

Володимир Зеленський також провів чотири етапи переговорів із партнерами. Зеленський продовжив дипломатичний марафон, який почався ще минулого року з візиту до Вашингтона.

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