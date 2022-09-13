Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі про ЗАЕС та ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі.
Зеленський та Драґі обговорили ситуацію на фронті, Запорізькій атомній електростанції та питання оборонної взаємодії.
Про це глава держави повідомив у своєму Твітері.
"Провів чергову розмову з Прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Поінформував про розвиток ситуації на фронті. Відзначив важливість оборонної взаємодії з Італією. Маємо її посилювати. Обговорили ситуацію на ЗАЕС. Гарантія її безпеки – демілітаризція та повернення під контроль України", - зазначив Зеленський.
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