Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії щодо розблокування українських портів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі.

Політики обговорили постачання палива та можливості розблокуваня українських портів для уникнення продовольчої кризи.

Про це Зеленський повідомив у своєму Твіттері.

За словами глави держави, політики також обговорили ситуацію на фронті та військову допомогу Україні.

"Поінформований про ситуацію на передовій. Ми очікуємо подальшої оборонної підтримки від наших партнерів. Підняли питання постачання палива. Обговорювали шляхи попередження продовольчої кризи. Ми повинні разом розблокувати українські порти", - написав Зеленський.

Зазначимо, у світі залишилося запасів пшениці на складах на близько 10 тижнів через війну в Україні і через те, що Індія останніми тижнями заборонила експорт пшениці.

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