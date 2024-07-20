Зеленський поговорив з Трампом, у поліції розповіли подробиці вбивства Фаріон: головні новини ночі 20 липня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Зеленський провів телефонну розмову з Трампом Читати далі –>
- Не виключається "російський слід": Клименко на брифінгу у Львові щодо вбивства Фаріон Читати далі –>
- У Києві вночі пролунали вибухи Читати далі –>
- Союзники Гарріс почали залучати донорів для підтримки її кандидатури у президенти США - Politico Читати далі –>
- У РФ заявили про атаку БпЛА на Ростовську область Читати далі –>
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