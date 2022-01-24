Зеленський похвалився результатами COVID-вакцинації в Україні і закликав "збільшувати темпи"

Наразі у медзакладах хворими COVID-19 на зайнято 28% ліжкомісць.

В Україні зростає кількість нових випадків на коронавірус, але завдяки вакцинації проти COVID-19 рівень госпіталізації майже удвічі менший у порівнянні з піком захворюваності восени 2021 року. Також завдяки імунізації фіксується менше смертей у результаті наслідків недуги.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Наразі кількість нових випадків захворювання дійсно зростає. Але рівень госпіталізації майже удвічі менший у порівнянні з піком захворюваності восени 2021 року. Одна з головних причин - це вакцинація. Люди, які мають щеплення, переносять хворобу значно менше. Рівень смертності значно менший", - сказав Зеленський.

За словами президента, нині у медзакладах зайнято лише 28% ліжкомісць, тобто більше двох третин ліжок є вільними. Очільник держави зауважив, аби показник був на цьому ж рівні, населенню необхідно вакцинуватися.

"Для цього потрібно продовжувати збільшення темпів вакцинації в Україні. Ми працюємо над її стимулюванням", - додав президент.

Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні зараз у наявності є 11,5 млн доз вакцини проти коронавірусу, а ще понад 40 млн доз буде поставлено за контрактами та в межах COVAX.

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