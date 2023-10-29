Зеленський поіменно подякував українським рятувальникам

Український президент високо оцінив роботу працівників ДСНС, які працюють на місцях постійних ворожих обстрілів.

У неділю, 29 жовтня, президент України Володимир Зеленський висловив подяку рятувальникам у різних регіонах України, які в будь який час доби ліквідовують наслідки ворожих ударів, розбирають завали, розміновують територію та гасять пожежі.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні, згадавши окремих бійців ДСНС поіменно.

Херсонська область

Зокрема, український президент подякував тим, хто працює в місті Берислав та в інших містах і селах Херсонщини, по яких постійно б’ють окупанти.

“Бомби, артилерія… Але наші люди там ніколи не залишаються без допомоги. Капітан Микола Ільчишин, начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС України в Херсонській області. Олександр Чайка, головний майстер-сержант, командир відділення цієї 6-ї пожежно-рятувальної частини. Євгеній Шатайло, водій, сержант служби цивільного захисту. Дякую за вашу сміливість, за вашу відданість Україні!” - сказав президент.

Запорізька область

Володимир Зеленський висловив подяку ДСНС регіону, особливо відзначивши сержанта Андрія Ніколаєнка, майстер-сержанта Олексія Свертнєва, майора Віталія Шеремета й підполковника Назара Кутового.

“Наші пожежники. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!” - сказав він.

Хмельницька область

За словами президента, по цьому регіону російські війська цілять ракетами й "шахедами".

“Я хочу відзначити роботу 18-ї та 21-ї державних пожежно-рятувальних частин ДСНС України в Хмельницькій області. А особливо – Сергій Лихолат, пожежник-рятувальник, сержант. Також Олег Михайлюк, майстер-сержант, теж пожежник-рятувальник. Віталій Захарчук, капітан, начальник караулу. Сергій Бондарук, головний майстер-сержант, командир відділення. Дякую вам!” - сказав він.

Харківська область

Окрему подяку президент України висловив 44-й та 54-й державним пожежно-рятувальним частинам, чиї працівники серед перших прибули в село Гроза після жахливого удару російських окупантів 5 жовтня.

“Тоді під час рятувальної операції найбільше відзначились сержант Сергій Горбенко, майстер-сержанти Олексій Кузуб та Дмитро Лагутін, сержант Олександр Сінченко. Я дякую, хлопці, за вашу відданість справі!” - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, навесні 2023 року на Херсонщині загинули шестеро рятувальників. Росіяни спеціально скинули вибухівку з дрона, коли фахівці займалися розмінуванням.

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