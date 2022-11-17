Зеленський показав момент потужного ракетного удару по Дніпру (відео)

Президент України Володимир Зеленський показав момент потужного російського ракетного удару по Дніпру вранці 17 листопада.

Відео він опублікував у своєму Телеграм-каналі.

"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", - написав Зеленський.

У результаті ракетного удару РФ по Дніпру 17 листопада, за останіми даними, було поранено 14 людей. Серед них 15-річна дитина. За словами мера міста Бориса Філатова, кількість постраждалих може зрости.

Відомо, що російські ракети поцілили по двом районам міста, постраждало промислове підприємство "Південмаш". Поруч із ним пошкоджено житлові будинки.

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