Зеленський показав наслідки потужної негоди в Україні (фото)

Станом на ранок 27 листопада через негоду в 16 областях України знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, перекрито дорожній рух. Усі служби працюють цілодобово.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на офіційній сторінці в телеграм-каналі.

Глава держави подякував всім рятувальникам, працівникам комунальних служб, Національної поліції, обласній та місцевій владі, енергетикам, які допомагають людям.

"Будь ласка, за потреби одразу звертайтеся по допомогу до ДСНС України, Національної поліції та комунальних служб. Будь ласка, дбайте про тих, кому зараз особливо складно", - написав він.

Наслідки негоди в Україні станом на 27 листопада

Наслідки негоди в Україні станом на 27 листопада

Наслідки негоди в Україні станом на 27 листопада

Наслідки негоди в Україні станом на 27 листопада

Наслідки негоди в Україні станом на 27 листопада

Наслідки негоди в Україні станом на 27 листопада

Негода в Україні: що відомо

Станом на ранок 27 листопада негода вирує у більшості областей України. Через складні погодні умови виникли проблеми із елетро-водопостачанням, люди опинилися у снігових заметах, а деякі ділянки траси досі заблоковані.

У Києві 27 листопада сильний вітер пошкодив головний прапор України.

На Одещині внаслідок негоди пасажирам автобуса довелося ночувати у сніговому заметі після того, як транспорт знесло на узбіччя.

Через шторм у Севастополі троє людей постраждали.

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