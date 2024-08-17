Зеленський показав українські розробки, які очищають Чорне море від окупантів

Українські військові розробки зміцнюють нашу державу та знижують російський потенціал на фронті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі, оприлюднивши відповідне відео.

"Сила, якої додаємо Україні щодня. У кількості, якості, дальності. Спроможності нашого оборонно промислового комплексу вже інші та значно більші. Наші ракеті "Нептун", які пустили на дно "Москву", САУ "Богдана", ракетні комплекси Стугна, українські дрони, удари по російських НПЗ, аеродромах "Саваслейка","Енгельс", "Оленья", десятки інших. "Сі бейбі" та "Магура" очищують Чорне море, обмежують силу держави терориста", - розповів він.

Зеленський показав, як українська зброя працює проти ворога

Президент зазначив, що українці довели здатність самостійно розробляти, виготовляти та розвивати зброю, а також мають що запропонувати іншим країнам. Він підкреслив, що Україна є надійним партнером для інвестицій та співробітництва, і вже створює спільні оборонні підприємства з західними виробниками.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Киричевський розповідав, що, окрім БПЛА, Україна активно використовує ракетне озброєння, про що натякав президент та Сили оборони. Зокрема, відома ракета "Нептун" є частиною цієї програми, але є й інші розробки, які тримаються в таємниці для підвищення стримування агресора.

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