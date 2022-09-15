Зеленський пообіцяв дипломатичні новини після візиту до Києва президентки Єврокомісії

Перед приїздом Урсули фон дер Ляєн до столиці України Брюссель відвідала дружина президента.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про приїзд до Києва президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та зауважив, що напередодні в Брюсселі був майже український день.
Про це він говорив у традиційному зверненні, яке з’явилося проти ночі 15 вересня.
“Готуємося до завтрашнього активного дня... Будуть дипломатичні новини з Києва”, - повідомив Зеленський, анонсуючи візит Урсули фон дер Ляєн.
За його словами, напередодні вперше в історії Євросоюзу на спеціальному засіданні Європарламенту під час щорічного звернення про стан об'єднаної Європи фактично була представлена й держава з-поза меж ЄС – Україна.
“Поки що – з-поза меж ЄС. Працюємо заради повноправного членства – політично, юридично, символічно”, - наголосив український лідер.
У цьому контексті він зазначив, що перша леді України Олена Зеленська була присутня під час цього щорічного звіту президентки Єврокомісії.
“Маємо важливий результат цього візиту – сто мільйонів євро для відбудови 74 шкіл в Україні в межах Fast Recovery Plan. Зробимо все, щоб вдалася і масштабна соціальна ініціатива – скасування плати за роумінг для наших людей в ЄС і для європейців в Україні. Це буде вагомий сигнал про наше зближення. І я дякую пані Урсулі фон дер Ляєн, дякую всім нашим друзям в Євросоюзі за незмінну підтримку”, - резюмував президент.
Нагадаємо, очільниця Єврокомісії під час візиту до Києва також обговорить з президентом України Володимиром Зеленським підключення України до електричної мережі ЄС.
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