Зеленський пообіцяв дипломатичні новини після візиту до Києва президентки Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про приїзд до Києва президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та зауважив, що напередодні в Брюсселі був майже український день.

Про це він говорив у традиційному зверненні, яке з’явилося проти ночі 15 вересня.

“Готуємося до завтрашнього активного дня... Будуть дипломатичні новини з Києва”, - повідомив Зеленський, анонсуючи візит Урсули фон дер Ляєн.

За його словами, напередодні вперше в історії Євросоюзу на спеціальному засіданні Європарламенту під час щорічного звернення про стан об'єднаної Європи фактично була представлена й держава з-поза меж ЄС – Україна.

“Поки що – з-поза меж ЄС. Працюємо заради повноправного членства – політично, юридично, символічно”, - наголосив український лідер.

У цьому контексті він зазначив, що перша леді України Олена Зеленська була присутня під час цього щорічного звіту президентки Єврокомісії.

“Маємо важливий результат цього візиту – сто мільйонів євро для відбудови 74 шкіл в Україні в межах Fast Recovery Plan. Зробимо все, щоб вдалася і масштабна соціальна ініціатива – скасування плати за роумінг для наших людей в ЄС і для європейців в Україні. Це буде вагомий сигнал про наше зближення. І я дякую пані Урсулі фон дер Ляєн, дякую всім нашим друзям в Євросоюзі за незмінну підтримку”, - резюмував президент.

Нагадаємо, очільниця Єврокомісії під час візиту до Києва також обговорить з президентом України Володимиром Зеленським підключення України до електричної мережі ЄС.

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