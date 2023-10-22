Зеленський пообіцяв Росії відповідь за ракетний удар по “Новій пошті” під Харковом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення рятувальної операції після російського удару по терміналу “Нової пошти” під Харковом.

Про це він говорив у своєму зверненні в неділю, 22 жовтня.

“Необхідна допомога надана всім постраждалим. Загалом їх 17. Шість людей убиті цим ударом. Мої співчуття рідним і близьким загиблих! Ми обовʼязково відповімо Росії на кожен прояв її терору. І на цей удар також”, - запевнив український лідер.

За словами Зеленського, такими ударами російські окупанти не змусять українців відмовитися від боротьби за свою землю.

“Нічим терористи не зламають українську волю захищати й захистити свою державу, свою незалежність. Готовність людей працювати заради своєї держави, заради своєї України. Готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає. І попри все вижене російське зло зі своєї землі”, - переконаний президент.

Володимир Зеленський заявив, що головним завданням зараз залишається допомога тим, хто перебуває на бойових постах на фронті.

“Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед щодня, щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів. Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює”, - наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше рятувальники показали наслідки ракетного удару по терміналу "Нової пошти", внаслідок якого загинуло 6 осіб.

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