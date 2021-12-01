Зеленський пообіцяв українцям кредит за ставкою 5% і назвав умову

Президент уточнив, хто зможе отримати кредит.

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Верховної ради заявив, що кожен українець, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5%.

“Незабаром ми запускаємо програму українська “Мрія”, за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії”, - сказав президент.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що йому не соромно за виконання своєї передвиборчої програми.

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