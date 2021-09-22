Зеленський пообіцяв українцям у США реалізувати ідею подвійного громадянства

"Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства", - заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до США пообіцяв американцям українського походження реалізувати ідею подвійного громадянства.

Відповідну заяву український лідер озвучив під час зустрічі з представниками українських організацій та церков США в Нью-Йорку, повідомляє "Укрінформ".

"Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки", - сказав Зеленський, зауваживши, що із законом про подвійне громадянство "не все просто".

Глава держави пояснив, що відповідну опцію не зможуть отримати всі громадяни, оскільки "деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі".

Зеленський вказав на необхідність "відновити історію, справедливість, повагу до багатовікової, багатонаціональної і багатокольорової держави". А відновлення поваги, за його словами, вимірюється конкретними речами, зокрема будівництвом доріг.

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"У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку, - висловився президент, викликавши схвальні оплески авдиторії. - Ми маємо "вилизати" нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, - це і є повага до історії нашої країни".

Український лідер також підкреслив, що пріоритетом його роботи є повернення в Україну миру, яке відбуватиметься шляхом дипломатії, перемовин "з дуже складною державою і складними людьми", і потребує тиску міжнародної спільноти.

Зеленський закликав українців за кордоном зробити все можливе для "відновлення нашої держави з усіма нашими людьми і територіями".

Тим часом президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об’єднана громада докладає всіх зусиль, аби впливати на американську політику щодо України, зокрема сприяти реалізації стратегічного курсу на членство в НАТО та ЄС, відновленню територіальної цілісності, а також зупиненню проєкту "Північний потік-2".

Як повідомлялося, Зеленський із робочим візитом прибув до США для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Червоною ниткою" участі президента на заході та під час переговорів на всіх рівнях буде тема незаконно окупованого українського Криму. Зеленський має намір консолідувати міжнародну підтримку задля протидії російській агресії.

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