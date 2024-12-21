Зеленський пообіцяв відповідь на російський терор: куди битимуть Сили оборони

Український президент підкреслив, що захист, до якого вдаються українці, є абсолютно справедливим.

Сили оборони України продовжать завдавати ударів по російських військових базах та воєнній інфраструктурі, яка використовується в терорі проти українців.

На цьому наголосив у своєму традиційному вечірньому звернення у суботу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні завершився розбір уламків та завалів у Києві після вчорашньої ракетної атаки та тривають роботи в Херсоні – після влучання російських бомб в онкодиспансер.

Зеленський зауважив, що під час російського удару по медичному закладу в Херсоні обійшлося без жертв тільки тому, що пацієнти та медичний персонал перебували в укритті.

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“Цей диспансер працював і в час війни в обмеженому режимі – тільки те, що не можна було перенести з Херсона в інші лікарні регіону. Зокрема, лінійний прискорювач був тільки там, у Херсоні, радіотерапевтичне лікування можна було отримувати в місті тільки там. Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей”, - сказав президент.

Зеленський також нагадав про російські удари по Харкову, Нікополю та по Донеччині.

“Просто терор, який Росія робить свідомо і за який цих нелюдів з російської авіації ще й нагороджують. Але вони точно будуть відповідати – прийде такий час. І ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей”, - пообіцяв український лідер.

Президент Зеленський підкреслив, що захист, до якого вдаються українці, є абсолютно справедливим, і подякував міжнародним партнерам, які підтримують Україну в цьому.

“Дякую всім, хто забезпечує збільшення тиску на Росію за цю війну”, - сказав він.

Нагадаємо, в ніч проти 21 грудня окупанти завдали удару по онкодиспансеру у Херсоні. Медичний заклад атакували з авіації, випустивши два КАБи.

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