Зеленський пообіцяв відповідь за удар по Харкову: головне зі звернення президента

Крім того, президент запевнив, що нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння на Харківщині, куди зайшли російські окупанти.

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні підвів підсумки доби, 24 травня.

Удари по Харкову

"Сьогодні – довгий день. Вранці – Харків. Був на місці влучання російських ракет по одному з найбільших українських видавничих комплексів. Це просто жахливо – люди загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Багато було поранених. А ще – спалені ударом книжки, знищене обладнання", – каже глава держави.

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За словами Зеленського, лише через знищення однієї типографії "Фактор-друк" втрачено близько третини щорічного друку книжок у країні. Президент наголосив: російський терор постійно доводить, що ціль окупантів – повна руйнація України та всього життя тут.

"Зробимо все, щоб захистити нашу державу і щоб російське зло відповідало за скоєне. Сьогодні Міністерство економіки України, регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії в Харкові. Треба буде й загалом підтримати галузь – на державному рівні. І, будь ласка, обов’язково – якщо маєте таку можливість – самі теж підтримуйте наших українських книговидавців, українських авторів. Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар", – сказав він.

Наступ РФ у Харківській області

Також Зеленський провів у Харкові безпекову нараду. Там він заслухав доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад.

Президент запевнив, що нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти.

"Обговорили сьогодні також подальші наші завдання – з урахуванням інформації від розвідок", – додав він.

Путін хоче зірвати Саміт миру

Зеленський вважає, що Путін хоче зірвати Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє. Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам з організацією Саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим", – підсумував глава держави.

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Зеленський: УДАР по видавництву у Харкові. Путін не просто хоче зірвати саміт миру