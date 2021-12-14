Зеленський пообіцяв забезпечити житлом "чорнобильців"-ліквідаторів

Також він анонсував збільшення президентської стипендії для ліквідаторів пожежі на Чорнобилській АЕС.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв відновити державну програму забезпечення житлом "чорнобильців".

Про це глава держави сказав на нараді щодо соціального захисту ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, інформує пресслужба ОП.

"У наступному році ми відновлюємо державну програму забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС", — сказав він.

Офіс Президента України

Зеленський повідомив, що підписав указ "Про додаткові заходи з вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕ". Цей документ, зокрема, запроваджує відзнаку президента України "За участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи". Нею нагороджуватимуть громадян, які брали участь у ліквідації наслідків аварії.

Також указ передбачає збільшення президентської стипендії для військовослужбовців, пожежників, службовців, які 26 квітня 1986 року брали участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС, її охороні та зазнали значного радіоактивного опромінення. Розмір стипендії зросте від 5800 грн до 9670 грн. Підвищення отримають понад 50 стипендіатів.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що сьогодні в Україні налічується 1,7 млн осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких понад 185 тис. — безпосередньо ліквідатори.

За його словами, у держбюджеті на 2022 рік для "чорнобильців" передбачено 2,8 млрд грн.

Нагадаємо, що Україна 14 грудня вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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