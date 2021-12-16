Зеленський попередив про мільйонні жертви у разі нападу РФ на Україну

Зеленський попередив про мільйонні жертви у разі нападу РФ на Україну

Зеленський каже, що Україна не хоче, аби були такі наслідки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі повномасштабної війни між Росією і Україною кількість жертв сягне мільйонів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в Брюсселі за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на брифінгу.

"Кількість нашої армії в рази менше армії Російської Федерації. Якщо буде повномасштабна війна, ми розуміємо, що будуть тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Ми цього не хочемо. Якщо може бути ескалація, іноді сусіди залякують ЄС, Україну, це виглядає провокаційно, небезпечно. НАТО не винне Україні нічого, зате винне всім своїм країнам, якщо не встоїть наша армія", - зазначив він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія все ще не робить жодних кроків для відведення військ від українських кордонів, до яких вона стягнула своїх армійців. Але ознак скорого нападу РФ на країну теж немає.

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