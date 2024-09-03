Зеленський попросив Трюдо сприяти скасуванню заборони на удари по РФ: подробиці телефонної розмови

Лідери двох держав обговорили кілька напрямків співпраці, зокрема роботу коаліції дронів та підготовку конференції щодо звільнення полонених і депортованих осіб.

Президент України Володимир Зеленський закликав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "посилити адвокацію серед партнерів" щодо надання Україні дозволу та відповідного озброєння для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Президент також повідомив подробиці телефонної розмови стосовно інших напрямків співпраці України та Канади.

"Провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо. Обговорили продовження оборонної співпраці між Україною та Канадою. Розповів про поточні потреби наших Сил оборони, серед яких додаткові системи ППО та броньована техніка. Окремо зупинилися на спільній роботі в межах коаліції дронів та на реалізації двосторонньої безпекової угоди, підписаної 24 лютого поточного року", – повідомив Зеленський.

Президент додав, що наприкінці розмови обговорили підготовку тематичної конференції за пунктом Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", проведення якої заплановано в Канаді.

Нагадаємо, Канада заявила, що немає жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке вона передає Україні. Тому Україна може вільно використовувати передані Канадою технічні бойові засоби на території Росії.

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