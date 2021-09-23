Зеленський порівняв ООН з "супергероєм на пенсії": емоційна промова

Український лідер закликав "оживити" ООН.

Президент України Володимир Зеленський закликав "оживити" ООН, порівнявши організацію з "супергероєм на пенсії, який забув, що він міг зробити".

Відповідну заяву він озвучив у середу, 22 вересня, під час свого виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Також читайте Зеленський в ООН закликав світ підтримати звільнення Джелялова і ще близько 450 політв'язнів РФ

Український лідер, зокрема, вказав, що Організація Об'єднаних Націй "довго чує тільки критику" і "звинувачення, що ООН нічого не може" і "стала Лігою Націй".

"І сьогодні ООН - як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, кволим, непотрібним дідом, життя якого пройшло марно", - висловився глава держави.

Водночас Зеленський закликав організацію "знову повірити в себе" і "оживити" Статут.

"Це не рекомендації, які можна виконувати за бажанням. Ви не знайдете там слів "Кожен сам за себе". І тоді б світу не довелось би визнавати, що він провалив іспит на ковід, іспит на єдність. І ховати очі у 20-річчя Дурбанської декларації ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Хто міг уявити, що колись знаряддям для дискримінації стануть саме ліки?" - сказав він.

Окрім того, на переконання президента, для "оживлення" ООН необхідна правда.

"Коли б усі, хто має вплив, щиро підтримали миролюбні зусилля світової співдружності, сьогодні на афганській землі не вибухали б снаряди, автоматні черги не тероризували б мирне населення", - процитував український лідер слова першого представника незалежної України в ООН Леоніда Кравчука, сказані 30 років тому на 46-й Генасамблеї ООН.

Зеленський також нагадав, що рішення про проведення першої конференції зі створення ООН було ухвалено у 1945 році під час конференції в Ялті, яка вже восьмий рік є окупованою разом з Кримом.

"Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалась ідея ООН, окуповано постійним членом Ради Безпеки ООН? Пан Голова 76-ї асамблеї говорив багато про зміну клімату та захист довкілля й природи на планеті. У цьому контексті Крим потребує уваги ООН ще більше. Із унікальної природи зробили військову базу. Замість фауни й флори там флот і солдати", - обурився він.

Також читайте Зеленський запросив усі країни ООН приєднатися до Кримської платформи: заява

Для того, щоб оживити ООН, Зеленський закликав держави-члени "говорити один з одним просто, чітко, конкретно, а головне – чесно, відверто".

"Тоді ми перестанемо називати Генасамблею ООН "дебатами". Це не дебати. Бо дебати – це живий діалог. Це активний спір різних сторін. Це можливість поставити прямі, відверті запитання. Наприклад, видача сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності й неповаги до міжнародного права? Більш того, РФ сама про це офіційно заявляє. І змушує наших громадян України брати участь у виборах до російського парламенту", - продовжив глава держави.

У підсумку український лідер нагадав, як завдяки ООН:

з 1981 року понад мільярд людей вперше у своєму житті отримали доступ до питної води;

дикий світ дізнався, що в кожної людини є права, які треба захищати, і отримав перший документ, де вони детально описані;

у 83 країнах 90 мільйонів людей отримали забезпечення їжею;

з планети зникла ганьба під назвою апартеїд;

підтримується мир у десятках країн;

створилося ЮНЕСКО, що охороняє Ватикан, Версаль, Акрополь та загалом 1154 унікальних об'єкти культурної спадщини світу;

створився ЮНІСЕФ, який у понад 190 країнах світу захищає дітей.

"Давайте покажемо, що ми рішуче налаштовані докласти всіх зусиль, щоб посилити нашу взаємодію?! Покажемо. І просто зробимо. Навіть без резолюцій, декларацій, узгоджень позицій. А просто зробимо", - закликав Зеленський.

Як повідомлялося, у середу, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський в ООН закликав міжнародну спільноту підтримати звільнення заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова та ще близько 450 українців, які незаконно утримуються в ОРДЛО та РФ.

Новини світу: Генасамблея ООН – на чому наголосив Зеленський у Нью-Йорку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання