Зеленський порівняв російські удари на кордонах НАТО з ситуацією на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський вважає, що партнери України з країн НАТО під час терористичних російських повітряних ударів повинні взаємодіяти так, як вони це роблять на Близькому Сході, допомагаючи Ізраїлю збивати іранські ракети.

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні в середу, 2 жовтня.

Український президент нагадав, що минулої ночі російська армія завдала чергового удару по Україні “Шахедами”.

“Зокрема, є влучання в Одеській області, в Ізмаїльському районі, зовсім неподалік кордону Румунії. “Шахеди” вдарили по звичайній цивільній інфраструктурі – поромному терміналу, по вантажівках, по складу з зерном. Саме те, що російські терористи завжди сприймають як мішень – продовольча безпека регіону та світу”, – наголосив він.

У цьому контексті Зеленський зауважив, що Україна давно говорить усім сусідам та основним партнерам про необхідність взаємодіяти.

“Треба разом збивати “Шахеди”, збивати ракети, а надто в районах, які поряд з державами НАТО. Це абсолютно можливо. Щоразу на Близькому Сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом”, – зазначив він.

Водночас український лідер подякував тим країнам, які допомагають Україні посилювати протиповітряну оборону.

“Я дякую особливо Румунії за “Петріот”. І ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи “Шахеди”, збиваючи ракети у взаємодії”, – підсумував він.

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Нагадаємо, в ніч проти 2 жовтня під час атаки безпілотників "Шахед" по Україні сусідня Румунія оголошувала повітряну тривогу та піднімала винищувачі.

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