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Зеленський посмертно нагородив художницю Марію Примаченко (фото)

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Зеленський посмертно нагородив художницю Марію Примаченко (фото)

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Українська художниця створила понад 800 картин.

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив художницю Марію Примаченко відзнакою "Національна легенда України".

Про це він повідомив 22 серпня.

Видатна художниця створила понад 800 неймовірних картин. Її ім’я внесене до Всесвітньої енциклопедії мистецтва. 2009 рік ЮНЕСКО оголосила роком Марії Примаченко.

Цьогоріч 5 травня її картину "Квіти виросли коло четвертого блока" продали на доброчинному аукціоні майже за 15 мільйонів гривень. Кошти були передані на потреби ЗСУ. 

"Навіть сьогодні, через чверть століття після смерті, Марія Оксентіївна допомагає нашій державі. Україна нарешті каже їй "дякую" і віддає належне відповідно до її внеску та заслуг", - зазначив Зеленський.

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© Facebook/Володимир Зеленський
Фото: Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Нагадаємо, український президент попередив, чим закінчиться для Москви спроба влаштувати “мерзенне судилище” над оборонцями Маріуполя.

Де нині зберігаються врятовані картини Марії Приймаченко

Де нині зберігаються врятовані картини Марії Приймаченко

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