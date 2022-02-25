Зеленський посмертно присвоїть звання Герой України прикордонникам, які героїчно захищали острів Зміїний

За даними МВС, загинуло 13 молодих прикордонників.

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїть звання Герой України хлопця-прикордонникам, які загинули на острові Зміїний, захищаючи від російських солдатів.

Про це він сказав у нічному відеозверненні, опублікованому на офіційних сторінках голови держави в соціальних мережах.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно", - сказав український президент та вшанував пам'ять загиблих хлопців хвилиною мовчання.

Нагадаємо, 24 лютого під час ракетно-артилерійського удару, який був нанесений російськими солдатами, на острові Зміїний загинули 13 прикордонників.