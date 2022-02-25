Зеленський посмертно присвоїть звання Герой України прикордонникам, які героїчно захищали острів Зміїний

За даними МВС, загинуло 13 молодих прикордонників.
Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїть звання Герой України хлопця-прикордонникам, які загинули на острові Зміїний, захищаючи від російських солдатів.
Про це він сказав у нічному відеозверненні, опублікованому на офіційних сторінках голови держави в соціальних мережах.
"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно", - сказав український президент та вшанував пам'ять загиблих хлопців хвилиною мовчання.
Нагадаємо, 24 лютого під час ракетно-артилерійського удару, який був нанесений російськими солдатами, на острові Зміїний загинули 13 прикордонників.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.