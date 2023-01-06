Зеленський поспілкувався із Шольцом: стало відомо, про що говорили

Сьогодні, 6 січня, президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляється на сторінці Зеленського в Telegram.

Президент зазначив, що у розмові із Шольцом подякував за оборонний пакет від Німеччини, зокрема за кількадесят БМП Marder та батарею Patriot.

Також сторони обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії.

Зазначмо, раніше президент України провів онлайн-зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Зеленський розповів, що влада розраховує, що за головування Швеції в Раді ЄС зможе почати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Також український лідер запросив прем'єра Швеції до Києва, аби продовжити діалог за всіма напрямами під час особистої зустрічі.

Окрім цього, сьогодні Зеленський привітав прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіду з початком головування Японії у G7 і подякував його країні за потужні генератори й трансформатори для українців, а також запросив очільника японського уряду взяти участь у реалізації формули миру.

Німеччина передасть Україні свої Marder та Patriot

Нагадаємо, напередодні, 5 січня, під час телефонної розмови з президентом США німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його країна приєднається до Сполучених Штатів у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot. Окрім того, США також мають намір поставити Україні БМП Bradley, а Німеччина — БМП Marder.

У цей же день президент України обговорив із Шольцом терміни отримання Marder та Patriot з Німеччини.

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