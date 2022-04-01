Зеленський поспілкувався з Макроном: обговорили гуманітарні коридори для вивезення людей з Маріуполя

Зеленський поспілкувався з Макроном: обговорили гуманітарні коридори для вивезення людей з Маріуполя

Президенти обговорили перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Про це український президент повідомив у твітері.

"Продовжив перемовини з президентом Еммануелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована!", - розповів Зеленський.

Продовжив перемовини з Президентом @EmmanuelMacron. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 1, 2022

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним нові вимоги РФ щодо розрахунків за газ та заявив очільнику Кремля, що платити за відповідні контракти в рублях немажливо.