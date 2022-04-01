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Зеленський поспілкувався з Макроном: обговорили гуманітарні коридори для вивезення людей з Маріуполя

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Зеленський поспілкувався з Макроном: обговорили гуманітарні коридори для вивезення людей з Маріуполя

Associated Press

Президенти обговорили перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це український президент повідомив у твітері.

"Продовжив перемовини з президентом Еммануелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована!", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним нові вимоги РФ щодо розрахунків за газ та заявив очільнику Кремля, що платити за відповідні контракти в рублях немажливо.

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