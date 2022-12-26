Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Індії: подробиці

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 грудня, поспілкувався із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це повідомив український лідер у соцмережах.

Президент подякував прем'єр-міністру Індії за гуманітарну допомогу та співпрацю в ООН.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Побажав результативного головування у G20. Саме на цьому майданчику я оголосив про формулу миру, і тепер розраховую на участь Індії в її реалізації. Подякував за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН", - написав Зеленський.

Відмова індійського прем'єра від зустрічі з Путіним

Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Її планували провести у грудні 2022 року.

Однією з причин скасування особистої зустрічі Моді з Путіним джерела називають ставлення індійського прем’єра до війни, яку Кремль розв’язав в Україні. Індійський політик вважає, що зустріч з Путіним не піде йому на користь.

Політичний експерт та аналітик Максим Джигун вважає, що Зеленський на саміті G20 зміг донести свою позицію до глав Індії та Китаю, на чию підтримку сподівається диктатор Путін.

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