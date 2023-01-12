Зеленський поспілкувався з президентом Кіпру: стало відомо, про що говорили

Сторони обговорили посилення санкцій проти РФ.
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадесом.
Про це сьогодні, 12 січня, повідомляєть на сторіці Зеленського у Telegram.
"Із президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом обговорив поточні безпекові виклики. Подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санкційного тиску на країну-агресора", - написав український президент.
Нагадаємо, США разом з країнами союзниками готують проти Росії нові санкції за її агресію проти України, які будуть спрямовані на обмеження щодо експорту нафтопродуктів.
Читайте також: