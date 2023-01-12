Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський поспілкувався з президентом Кіпру: стало відомо, про що говорили

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
253
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський поспілкувався з президентом Кіпру: стало відомо, про що говорили

фото / Zelenskiy / Official

Сторони обговорили посилення санкцій проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадесом.

Про це сьогодні, 12 січня, повідомляєть на сторіці Зеленського у Telegram.

"Із президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом обговорив поточні безпекові виклики. Подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санкційного тиску на країну-агресора", - написав український президент.

Нагадаємо, США разом з країнами союзниками готують проти Росії нові санкції за її агресію проти України, які будуть спрямовані на обмеження щодо експорту нафтопродуктів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
253
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація