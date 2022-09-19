Зеленський поспілкувався з президентом УЄФА Александером Чеферіном: про що говорили

Володимир Зеленський поспілкувався з президентом УЄФА Александером Чеферіном. Під час розмови глава держави подякував футбольному функціонеру за перезапускання УПЛ.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

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“Говорив сьогодні з Александером Чеферіном. Дякую за підтримку наших спортсменів, за непохитну принциповість. Подякував президенту УЄФА за сприяння в перезапуску Української футбольної Прем’єр-ліги. Обговорили можливості УЄФА допомагати у звільненні наших військовополонених–спортсменів, у тому, щоб публічно їх підтримувати”, - наголосив президент України.

Нагадаємо, що окупанти на Донеччині не полишають зусиль окупувати весь регіон.

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