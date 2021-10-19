Зеленський повідомив, чи вистачить України газу і скільки він коштуватиме взимку

Зеленський повідомив, чи вистачить України газу і скільки він коштуватиме взимку

Проблеми з початком опалювального сезону в деяких регіонах глава держави назвав технічними.

Президент України Володимир Зеленський вважає необгрунтованим занепокоєння громадян стосовно того, що країна не пройде опалювальний сезон через брак газу чи його дорожнечу.

Як повідомили у пресслужбі глави держави, у програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV Зеленський заявив, що паніку традиційно восени починають сіяти окремі політики.

За його словами, українська влада заздалегідь подбала про те, щоб тарифи на газ для населення залишалися стабільними з початком опалювального сезону, зокрема запровадивши фіксований річний тарифний план від НАК “Нафтогаз України”.

“Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних та своєчасних дій зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів. Незважаючи на той газовий дефіцит, який виник зі зрозумілих причин у Європі, у нас [газу] не просто достатньо, а достатньо за дуже нормальними цінами, порівняно з європейськими”, – наголосив президент.

Зеленський повідомив, що ціна природного газу для населення від постачальника НАК “Нафтогаз України” становить близько 8 грн за 1 куб. м., хоча за нинішньої ситуації на європейському ринку вона могла б уже сягнути, як мінімум, 50 грн за 1 куб. м.

Президент зауважив, що в певних регіонах зараз є деякі технічні питання, які будуть вирішені.

"НАК "Нафтогаз України" і центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг [газу]. Далі є технічні питання, юридичні та політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я впевнений, буде врегульовано, і всі отримають – не можу сказати, що за бажаною ціною – але в будь-якому разі це буде нормальна ціна", – сказав він.

Також читайте Представники уряду та місцевої влади домовилися про тарифи на теплопостачання до кінця опалювального сезону

Зеленський нагадав, що під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, який відбувся в Києві 30 вересня, було підписано Меморандум між урядом, НАК "Нафтогаз України" та представниками місцевої влади про не підвищення тарифів.

Керівнику НАК “Нафтогаз України” Юрію Вітренку поставлено завдання постійно перебувати в діалозі з представниками місцевої влади та допомагати у вирішенні тих чи інших енергетичних проблем.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодився на пропозицію “Нафтогаз України” щодо компенсації коштів за передачу газотранспортної системи у відання ТОВ “Оператор ГТС України”. Отримані кошти кошти будуть спрямовані на закупівлю газу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання