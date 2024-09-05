Зеленський повідомив, коли Україна підготує детальний план закінчення війни

Зеленський зазначив, що завершити війну дипломатичним шляхом без Росії "дуже складно".

Україна надасть детальний план завершення війни до другого Саміту миру, де обов’язково мають бути присутні представники Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю NBC News 5 вересня.

За його словами, план закінчення війни підготують разом з партнерами, які підтримали комюніке першого Саміту.

"Ми опрацюємо кожен пункт цих криз, які приніс Путін. Ми опрацюємо наш варіант закінчення війни", — сказав Зеленський.

На другому Саміті миру мають бути представники РФ, адже завершити війну дипломатичним шляхом без Росії "дуже складно". Про це також просили учасники першого Саміту миру, зазначив президент.

"Усі країни нас просили, щоб на другому саміті представники Росії були. Ми сказали: ми не проти, ми все розуміємо, підготуймо план і покличемо їх", — сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський назвав три теми документу до другого Саміту миру.

Як повідомлялося, другий Саміт миру має відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Є ймовірність, що це буде Індія, але для цього відповідно до процедур потрібно, щоб вона приєдналася до спільного комюніке.

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