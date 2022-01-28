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Зеленський повідомив, на який розмір іноземних запозичень сподівається Україна

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Зеленський повідомив, на який розмір іноземних запозичень сподівається Україна

Associated Press

Для стабілізації економіки нашій державі потрібно 4-5 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зовнішні запозичення, які отримує наша держава від іноземних партнерів, є правильним сигналом та фінансовими гарантіями.

Про це він повідомив на брифінгу за участю іноземних ЗМІ у п’ятницю, 28 січня. 

Глава держави не назвав точної суми запозичень, яку сподівається отримати Україна від своїх іноземних партнерів, але зауважив, що з цього приводу відбулися результативні переговори з лідерами кількох держав. Зокрема, уряд Канади запропонував 120 млн доларів, з ЄС домовилися про 1, 2 млрд доларів, був також запит до уряду США, планується розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном. 

“Я вважаю, що для стабілізації нашої економіки ми витратимо десь біля 4-5 млрд [доларів] - на меншу цифру я і не розраховую. Тому саме така сума нам дуже потрібна”, - зауважив він. 

Водночас президент Зеленський підкреслив, що справа навіть не в розмірі запозичень, а в тому, що в такий спосіб іноземні партнери України дають їй правильний сигнал та фінансові гарантії.

Нагадаємо, протягом 2022 року Україна має отримати від США військової допомоги на суму в 300 млн доларів. Сюди входить як зброя, так і навчання та тренінги для військових.

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