Зеленський повідомив, на який розмір іноземних запозичень сподівається Україна

Для стабілізації економіки нашій державі потрібно 4-5 млрд доларів.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що зовнішні запозичення, які отримує наша держава від іноземних партнерів, є правильним сигналом та фінансовими гарантіями.
Про це він повідомив на брифінгу за участю іноземних ЗМІ у п’ятницю, 28 січня.
Глава держави не назвав точної суми запозичень, яку сподівається отримати Україна від своїх іноземних партнерів, але зауважив, що з цього приводу відбулися результативні переговори з лідерами кількох держав. Зокрема, уряд Канади запропонував 120 млн доларів, з ЄС домовилися про 1, 2 млрд доларів, був також запит до уряду США, планується розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном.
“Я вважаю, що для стабілізації нашої економіки ми витратимо десь біля 4-5 млрд [доларів] - на меншу цифру я і не розраховую. Тому саме така сума нам дуже потрібна”, - зауважив він.
Нагадаємо, протягом 2022 року Україна має отримати від США військової допомоги на суму в 300 млн доларів. Сюди входить як зброя, так і навчання та тренінги для військових.
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