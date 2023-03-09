Зеленський повідомив очільниці Єврокомісії про відʼєднання Запорізької АЕС від енергомережі

Що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу.

Президент України Володимир Зеленський говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема й про енергетичну підтримку України та поінформував її про наслідки ракетного удару держави-терористки по Україні.

Про це йшлося в вечірньому зверненні глави держави 9 березня.

"Унаслідок цього удару Запорізька атомна станція була знов відʼєднана від енергомережі. Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері", - повідомив Зеленський.

Він також висловив вдячність Урсулі фон дер Ляєн за відповідну допомогу, що надається та обговорив з нею питання тиску на Росію за терор.

"Що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу. Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні обʼєкти будь-де у світі для терору", - додав він.

Водночас фахівці відновили енергоживлення Запорізької АЕС, що було перерване ракетними ударами Росії 9 березня.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі закликав усіх співробітників МАГАТЕ розпочати діяти, щоб "такого більше не траплялось".

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