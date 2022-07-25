Зеленський повідомив подробиці про призначення Хоренка командувачем Сил спецоперацій

Глава держави також розповів про інші кадрові зміни.

Президент України Володимир Зеленський ухвалив 25 липня важливі кадрові рішення.

Подробиці глава держави повідомив у своєму зверненні.

"Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ", - зазначив Зеленський.

Щодо керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, він буде очолювати й Комітет з питань розвідки при президентові України.

Нагадаємо, в середині травня Буданов сказав, що війна в Україні переламного моменту досягне в серпні, а до кінця 2022 року може закінчитися. Голова розвідки також впевнений, що українська влада буде відновлена "на всіх наших територіях, які ми втратили, включно з Донбасом та Кримом".

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