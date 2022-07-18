Зеленський анонсував кадрове зачищення в СБУ - можуть звільнити 28 посадовців

Відбувається кадрова ревізія Служби безпеки України. Вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 18 липня.

"І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія служби. Вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи", – повідомив президент.

Нагадаємо, вчора, 17 липня, стало відомо, що Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

Так, Зеленський відсторонив Венедіктову відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану".

А голову СБУ Баканова президент усунув від виконання обов'язків на підставі ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У статті 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ йдеться: "Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків".

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