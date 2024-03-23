Зеленський повідомив про наслідки масованого ракетного удару: де ситуація найскладніша

Фахівці надалі працюють над ліквідацією "прильотів" у різних областях.

В регіонах України вже понад добу ліквідовують наслідки масованого ракетного удару та атаки безпілотників на об'єкти енергетики. Багатьом населеним пунктам вже вдалося повернути електроенергію. Втім, роботи тривають досі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, найскладніша ситуація залишається у Харкові. Енергетики досі працюють над підключеннями побутових споживачів. Крім того, фахівцям вдалося зажити практично всю Дніпровську область, окрім частини споживачів у Нікополі. все, щоб і там дати електрику.

"Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Хмельниччина, Миколаїв і Запоріжжя – фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики. В частині громад діють аварійні графіки відключень", - наголосив Зеленський.

Глава держави зауважив, що отримав доповідь військового командування. Президент зауважив, що на фронті стабільно.

Як повідомлялося, 22 березня армія РФ масовано атакувала Україну дронами і ракетами. Основною ціллю ворога стали об'єкти енергоінфраструктури. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що удар РФ минулої ночі - наймасштабніша атака на енергетику за останній час. Сталися влучання та пошкодження об’єктів генерації.

Крім того, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький каже, що масштаб атак безпрецедентний. Ворог застосував комбіновані засоби, щоб уразити максимальну кількість об'єктів в Україні.

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