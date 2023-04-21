Зеленський повідомив про підготовку нових бригад для фронту і очікування від “Рамштайну”

Під час засідання Ставки було предметно розглянуто ракетну програму та питання щодо боєприпасів.

У п’ятницю, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, поспілкувався з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку та очікує доповідь міністра оборони за результатами “Рамштайну”.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні.

Як повідомив український президент, під час засідання Ставки доповідали генерали Сирський, Тарнавський, Головком, керівник ГУР та представники уряду.

“Постійно й дуже уважно аналізуємо перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки... Активно готуємо й нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їхнього забезпечення, тренування, інтеграції в загальний План оборони – щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливих деталей”, - поінформував Зеленський.

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Окрім того, на Ставці було предметно розглянуто ракетну програму та питання щодо боєприпасів.

Український лідер наголосив, що упродовж цього дня максимальна увага прикута до комунікації у форматі “Рамштайн”.

“Я дякую тим партнерам, чия рішучість цілком відповідає реальній ситуації й потребам на полі бою. Очікую доповідь міністра оборони за результатами “Рамштайну”, - повідомив він.

Також Володимир Зеленський поінформував про свою розмову із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, яка була з візитом у Києві.

“Ключове – це реальна економічна взаємодія ЄБРР з Україною, залученість банку до відновлення й розвитку нашої країни. Кожна інвестиція зараз, кожне збережене чи створене робоче місце в Україні, кожен реалізований економічний проект – це теж захист. А коли йдеться про захист, критично важливою є швидкість”, - зауважив український лідер.

Під час цієї розмови президент Зеленський звернув увагу ЄБРР, зокрема, на нагальні потреби у відбудові, на житлове будівництво, на інвестиційні можливості в Україні.

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Також очільник держави повідомив про спеціальну нараду щодо міжнародних заходів, які мають відбутися найближчими тижнями й місяцями.

“Ми детально опрацьовуємо зміст кожного заходу. Україна й наші воїни не мають часу на формальну політику та будь-які непрактичні речі. Кожен захід, кожні переговори й зустрічі мають дати конкретну допомогу обороні, мають конкретно посилювати наших воїнів і захист наших цінностей. Зброя й снаряди для наших воїнів, стійкість для нашої економіки, реальна підготовленість до будь-яких сценаріїв – усе це абсолютно предметно. Так було й так буде”, - запевнив український лідер.

Наприкінці промови Зеленський подякував українським воїнам на фронті, відзначивши сміливі дії у Бахмуті 5-ї окремої штурмової бригади За стійкість і надійне утримання позицій на Лиманському напрямку 66-й окремій механізованій бригаді та за влучність 96-й Київській зенітній ракетній бригаді.

“Дякую всім, хто зараз на позиціях, в окопах, на бойових завданнях, на бойовому чергуванні!”- сказав президент.

Звернення Зеленського за 21 квітня: головні новини від президента

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів деталі переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

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