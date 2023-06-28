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Зеленський повідомив про покарання для коригувальника удару по Краматорську

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зеленський повідомив про покарання для коригувальника удару по Краматорську

Президент Зеленський розповів нові подробиці про наслідки російського ракетного удару по Краматорську / Фото: Офіс президента України

Завербованого російськими спецслужбами жителя Краматорська звинувачено у державній зраді.

Президент України Володимир Зеленський розповів нові подробиці щодо вчорашнього російського ракетного удару по місту Краматорську Донецької області.

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні у середу, 28 червня.

“Сьогодні весь день тривали роботи на місці теракту. На жаль, кількість загиблих збільшилась. Російські ракети забрали життя 11 наших людей, серед них – три дитини. Мої співчуття рідним. Травмовані та поранені понад 60 людей”, - повідомив президент.

Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні працівники Служби безпеки України разом зі спецпризначенцями поліції затримала особу, яка скоригувала цей удар терористів по популярній у місті піцерії.

“Коригувальник проходить за статтею про державну зраду. Можливе покарання – включно з довічним”, - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що внаслідок ракетного удару по закладу харчування пошкоджено також сусідні будинки, магазини та автозаправку, під завалами досі можуть перебувати люди.

Український лідер звернув увагу на необхідність посилити міжнародні санкції щодо Росії та її спільників, які допомагають руйнувати українські міста та вбивати українців.

“Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не лише якихось там колаборантів. Про них усе ясно. Це люди без людяності. Кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником держави-терориста, повинен за це відповідати перед усією міжнародною спільнотою... Спільники держави-терориста повинні розглядатися як зрадники людства й людяності”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у лікарні Краматорська наразі перебувають десятеро людей, які постраждали внаслідок атаки окупаційної армії на місто ввечері 27 червня. П'ятьох людей, які отримали важкі травми, шпиталізували до медзакладу у Дніпрі.

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Дата публікації
Перегляди
1716
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