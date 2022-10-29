Зеленський повідомив про стан енергетики: де ситуація критична, а де вже налагоджується

Президент вкотре закликав свідомо ставитися до споживання електрики. Ця необхідність зберігається.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 29 жовтня було вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії, але така необхідність зберігається.
Про це глава держави сказав у відеозверненні.
"Сьогодні вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень – на порядок менше. Але ще є така необхідність, і в окремих містах та районах обмеження ще можливі. Зокрема, це Кіровоградська область, деякі інші регіони. Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день", – розповів Зеленський.
Він окремо подякував тим, хто працював та працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області. Там справді була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання.
"Так само й на Київщині: ситуація була критичною, але зараз виправляємо", – поінформував глава держави.
Водночас він наголосив, що повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі.
"Російський терор триває. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях. Мої співчуття рідним", – розповів президент.
"Тому, будь ласка, – це стосується всіх українців – дуже важливо свідомо ставитися до споживання електрики. Ця необхідність зберігається. Зараз усім нам треба зробити свій внесок у підтримання стабільності всієї енергосистеми", – закликав Зеленський.
Нагадаємо, що відключення світла в Україні тепер діляться на два типи: аварійні та стабілізаційні. В енергетичній компанії YASNO пояснили, в чому різниця та де дивитися графіки відключень.
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