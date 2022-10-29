Зеленський повідомив про стан енергетики: де ситуація критична, а де вже налагоджується

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 29 жовтня було вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії, але така необхідність зберігається.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Сьогодні вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень – на порядок менше. Але ще є така необхідність, і в окремих містах та районах обмеження ще можливі. Зокрема, це Кіровоградська область, деякі інші регіони. Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день", – розповів Зеленський.

Він окремо подякував тим, хто працював та працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області. Там справді була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання.

"Так само й на Київщині: ситуація була критичною, але зараз виправляємо", – поінформував глава держави.

Водночас він наголосив, що повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі.

"Російський терор триває. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях. Мої співчуття рідним", – розповів президент.

"Тому, будь ласка, – це стосується всіх українців – дуже важливо свідомо ставитися до споживання електрики. Ця необхідність зберігається. Зараз усім нам треба зробити свій внесок у підтримання стабільності всієї енергосистеми", – закликав Зеленський.

Нагадаємо, що відключення світла в Україні тепер діляться на два типи: аварійні та стабілізаційні. В енергетичній компанії YASNO пояснили, в чому різниця та де дивитися графіки відключень.

Читайте також: