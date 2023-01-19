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Зеленський повідомив про важливу домовленість з керівником МАГАТЕ щодо українських атомних станцій

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зеленський повідомив про важливу домовленість з керівником МАГАТЕ щодо українських атомних станцій

Фото: Сайт президента України

На всі українські АЕС будуть надіслані місії МАГАТЕ.

У четвер, 19 січня, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі досягнув важливої домовленості.

Про це він повідомив під час свого традиційного вечірнього звенення.

"Є важлива домовленість – вона вже виконується: на наші атомні станції будуть надіслані місії МАГАТЕ. На всі. І це суттєво додасть безпеки нашій атомній генерації", - наголосив український лідер.

Також за словами президента, окремо було обговорено ситуацію навколо Запорізької АЕС.

За словами Зеленського йшлося про заходи, які можуть "повернути всьому людству радіаційну безпеку, порушену Росією".

Нагадаємо, напередодні гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що у середу, 18 січня, на Чорнобильську АЕС прибула постійна місія організації.

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Дата публікації
Перегляди
664
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