Зеленський повідомив про важливу військову допомогу США на $725 мільйонів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку США надати Україні великий пакет військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів.

Про це він сказав під час традиційного вечірнього звернення в суботу, 30 листопада.

“Сполучені Штати готують важливий сильний військовий пакет 725 мільйонів доларів. Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті”, - наголосив Зеленський.

Український президент також відзначив, що цього тижня надійшла нова партія військової допомоги від Литви — зброя, боєприпаси, запчастини до бронетехніки. Окрім того Нідерланди передали пускові установки для ЗРК Patriot.

“Є також готовність “нордиків” [тобто країн Північної Європи] та держав Балтії збільшувати інвестиції в нашу оборонку, зокрема у виробництво наших вітчизняних дронів”, - зазначив Зеленський.

Український президент також повідомив про рішення Норвегії про фінансову підтримку України наступного року у розмірі понад 3 млрд.

“Є рішення Люксембургу про кошти на закупівлю зброї для наших Сил оборони України. Цінуємо й рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Це те, що зберігає правильний курс всього світу на справедливість. На те, щоб Росія відчувала свою відповідальність за цю війну, за її наслідки і щоб Росія була примушена до миру. Світ здатен це забезпечити”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що Україна отримає до кінця 2024 року низку пакетів військової допомоги від США вартістю 500-750 млн доларів.

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