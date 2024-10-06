Зеленський повідомив, що і чому стало "дуже важливим етапом війни"

Глава держави висловив подяку українським військовим.
Сьогодні, 6 жовтня, два місяці, як українські Збройні сили розпочали операцію в Курській області РФ. Це важливий етап війни.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зведенні.
"Це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть", - наголосив глава держави.
Зеленський подякував українським військовим і наголосив, що операція на Курщині "дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону".
"Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир", - зауважив президент.
Також Зеленський повідомив, що відправив до Вашингтона начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Ольгу Стефанішину. Крім того, почув доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Зокрема, на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.
Нагадаємо, Володимир Зеленський планує представити свій План перемоги лідерам країн-союзників на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн.