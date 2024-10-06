Зеленський повідомив, що і чому стало "дуже важливим етапом війни"

Сьогодні, 6 жовтня, два місяці, як українські Збройні сили розпочали операцію в Курській області РФ. Це важливий етап війни.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зведенні.

"Це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть", - наголосив глава держави.

Зеленський подякував українським військовим і наголосив, що операція на Курщині "дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону".

"Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир", - зауважив президент.

Також Зеленський повідомив, що відправив до Вашингтона начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Ольгу Стефанішину. Крім того, почув доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Зокрема, на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.

Доповідь Сирського, 2 місяці операції на Курщині та привітання з днем вчителя: звернення Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський планує представити свій План перемоги лідерам країн-союзників на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн.